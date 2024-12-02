ستولتنبرغ يدعو كييف إلى تقديم "تنازل مؤقت"

الوكيل الإخباري- أفادت شبكة Tagesschau التلفزيونية الألمانية، بأن الأمين العام السابق لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ لم يستبعد احتمال "قيام أوكرانيا بتنازل مؤقت" عن الأراضي من أجل تحقيق السلام بسرعة.



وقال ستولتنبرغ: "نحن بحاجة إلى تثبيت خط لوقف إطلاق النار، ومن الناحية المثالية، يجب أن يغطي جميع الأراضي التي تسيطر عليها روسيا حاليا، لكننا نرى أن هذا ليس واقعيا للغاية في المستقبل القريب".



وخلال ذلك، زعم ستولتنبرغ، بأنه يمكن لأوكرانيا أن تتخلى مؤقتا عن جزء من أراضيها لتحقيق هذا الغرض (وقف إطلاق النار).

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وشدد ستولتنبرغ كذلك على ضرورة حصول نظام كييف على ضمانات أمنية. وأعرب عن اعتقاده بأن ذلك يمكن أن يكون "على شكل منحها عضوية الناتو، ولكن توجد كذلك طرق أخرى لتسليح ودعم الأوكرانيين".



وفي نهاية نوفمبر، قال فلاديمير زيلينسكي، في مقابلة مع قناة سكاي نيوز، إنه يمكن أن يوافق على وقف إطلاق النار والتخلي عن بعض الأراضي مقابل عضوية أوكرانيا في الناتو.



وكان الرئيس فلاديمير بوتين، قد قال في يوليو الماضي إن وقف إطلاق النار في أوكرانيا مستحيل دون موافقة "الطرف الآخر" على خطوات لا رجعة فيها ومقبولة لدى موسكو. وأكد أن روسيا لا يمكن أن تسمح للعدو باستغلال وقف إطلاق النار لتحسين موقفه واستعادة قوته.



وأشار الرئيس بوتين أيضا، إلى أن عضوية أوكرانيا المحتملة في الناتو تشكل تهديدا لأمن روسيا. وشدد على أن مخاطر انضمام كييف إلى التحالف كانت أحد أسباب بدء عملية العملية العسكرية الخاصة.