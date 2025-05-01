سحب الجنسية الكويتية من 434 شخصاً

وأوضحت وزارة الداخلية الكويتية، أمس الأربعاء، أن القرارات استندت إلى مواد قانون الجنسية الكويتي، وشملت حالات ازدواجية الجنسية، وتزوير المعلومات، واكتساب الجنسية بصورة غير مشروعة عبر التبعية، بالإضافة إلى حالات مرتبطة بالمصلحة العليا للبلاد.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحفاظ على سلامة المنظومة القانونية وتعزيز الشفافية في منح الجنسية.
روسيا اليوم
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