الخميس 2025-05-01 02:45 م
 

سحب الجنسية الكويتية من 434 شخصاً

الجواز الكويتي
الجواز الكويتي
 
الخميس، 01-05-2025 01:56 م
الوكيل الإخباري-   قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، سحب الجنسية من 434 حالة، خلال اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة فهد يوسف سعود الصباح، تمهيداً لعرض القرارات على مجلس الوزراء.اضافة اعلان


وأوضحت وزارة الداخلية الكويتية، أمس الأربعاء، أن القرارات استندت إلى مواد قانون الجنسية الكويتي، وشملت حالات ازدواجية الجنسية، وتزوير المعلومات، واكتساب الجنسية بصورة غير مشروعة عبر التبعية، بالإضافة إلى حالات مرتبطة بالمصلحة العليا للبلاد.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحفاظ على سلامة المنظومة القانونية وتعزيز الشفافية في منح الجنسية.

روسيا اليوم
 
gnews

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