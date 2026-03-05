سحب واسع للمياه المعبأة من الأسواق الأمريكية بسبب مخاوف صحية

وتم بيع المياه المسحوبة في متاجر التجزئة بولايتي إلينوي وويسكونسن، وربما تم توزيعها في أماكن أخرى أيضا.
المنتجات المتأثرة تشمل:
مياه "فالي سبرينغز" المعبأة، سعة 2.5 غالون، طبيعية 100% (UPC: 0 31193-01501 4).
مياه "فالي سبرينغز" المعبأة، سعة 1 غالون، طبيعية 100% مع إضافة الفلورايد (UPC: 0 31193-01301 0)
مياه "فالي سبرينغز" المقطرة بالبخار، سعة 1 غالون (UPC: 0 31193-00601 2).
مياه "فالي سبرينغز" للأطفال الرضع، سعة 1 غالون ("غير معقمة. يجب استخدامها فقط وفق التعليمات المكتوبة على العبوة عند تحضير حليب الأطفال أو بعد استشارة الطبيب".) (UPC: 0 31193-01401 7).
"فالي سبرينغز" ماء Daisy's Doggy، غالون واحد ("ماء نقي 100%، خال من الكلور") (UPC: 0 31193-90100 3).
وصنفت إدارة الغذاء والدواء عملية السحب ضمن الفئة الثانية، ما يعني أن المنتج "قد يسبب آثارا صحية ضارة مؤقتة أو قابلة للعلاج".
