سحب واسع للمياه المعبأة من الأسواق الأمريكية بسبب مخاوف صحية

الوكيل الإخباري- سحبت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) أكثر من 651 ألف عبوة مياه كبيرة من رفوف المتاجر بعد اكتشاف مشاكل تتعلق بالنظافة قد تؤثر على صحة المستهلكين.

وأوضحت الإدارة أن السحب يشمل منتجات مياه "فالي سبرينغز" بمختلف الأحجام والأنواع، لكنها لم تقدم تفاصيل دقيقة حول طبيعة "الظروف غير الصحية" التي دفعت إلى هذه الخطوة.



وتم بيع المياه المسحوبة في متاجر التجزئة بولايتي إلينوي وويسكونسن، وربما تم توزيعها في أماكن أخرى أيضا.



المنتجات المتأثرة تشمل: