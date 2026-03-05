الخميس 2026-03-05 10:45 ص

سحب واسع للمياه المعبأة من الأسواق الأمريكية بسبب مخاوف صحية

سحب واسع للمياه المعبأة من الأسواق الأمريكية بسبب مخاوف صحية
تعبيرية
 
الخميس، 05-03-2026 08:40 ص

الوكيل الإخباري-   سحبت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) أكثر من 651 ألف عبوة مياه كبيرة من رفوف المتاجر بعد اكتشاف مشاكل تتعلق بالنظافة قد تؤثر على صحة المستهلكين.

اضافة اعلان

 

وأوضحت الإدارة أن السحب يشمل منتجات مياه "فالي سبرينغز" بمختلف الأحجام والأنواع، لكنها لم تقدم تفاصيل دقيقة حول طبيعة "الظروف غير الصحية" التي دفعت إلى هذه الخطوة.

وتم بيع المياه المسحوبة في متاجر التجزئة بولايتي إلينوي وويسكونسن، وربما تم توزيعها في أماكن أخرى أيضا.

المنتجات المتأثرة تشمل:

 

مياه "فالي سبرينغز" المعبأة، سعة 1 غالون، طبيعية 100% (UPC: 0 31193-00701 9).

مياه "فالي سبرينغز" المعبأة، سعة 2.5 غالون، طبيعية 100% (UPC: 0 31193-01501 4).

مياه "فالي سبرينغز" المعبأة، سعة 1 غالون، طبيعية 100% مع إضافة الفلورايد (UPC: 0 31193-01301 0)

مياه "فالي سبرينغز" المقطرة بالبخار، سعة 1 غالون (UPC: 0 31193-00601 2).

مياه "فالي سبرينغز" للأطفال الرضع، سعة 1 غالون ("غير معقمة. يجب استخدامها فقط وفق التعليمات المكتوبة على العبوة عند تحضير حليب الأطفال أو بعد استشارة الطبيب".) (UPC: 0 31193-01401 7). 

"فالي سبرينغز" ماء Daisy's Doggy، غالون واحد ("ماء نقي 100%، خال من الكلور") (UPC: 0 31193-90100 3).

وصنفت إدارة الغذاء والدواء عملية السحب ضمن الفئة الثانية، ما يعني أن المنتج "قد يسبب آثارا صحية ضارة مؤقتة أو قابلة للعلاج".

 
 


gnews

أحدث الأخبار

تيم حسن

فن ومشاهير فيديو.. تيم حسن يعيد شخصية "مسلم" من "باب الحارة" في مسلسل مولانا

علم كندا

عربي ودولي رئيس وزراء كندا لا يستبعد مشاركة عسكرية لبلاده في حرب إيران

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الخميس

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الذهب في الأردن الخميس

انفجار قرب ناقلة قبالة سواحل الكويت

عربي ودولي انفجار قرب ناقلة قبالة سواحل الكويت

وزير الخارجية الإيراني: واشنطن ستندم على استهداف الفرقاطة "دينا"

عربي ودولي وزير الخارجية الإيراني: واشنطن ستندم على استهداف الفرقاطة "دينا"

البنتاغون

عربي ودولي البنتاغون يعلن هوية جنديين آخرين قتلا في حرب إيران

قطر تتخذ إجراءات احترازية بإخلاء محيط السفارة الأميركية في الدوحة

عربي ودولي قطر تتخذ إجراءات احترازية بإخلاء محيط السفارة الأميركية في الدوحة

جندي من الجيش الأسترالي

عربي ودولي رئيس الوزراء الأسترالي يعلن نشر وحدات عسكرية في الشرق الأوسط



 






الأكثر مشاهدة