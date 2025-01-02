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سرطان البروستاتا.. تطور جديد في الحالة الصحية لنتنياهو

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بنيامين نتنياهو
الخميس، 02-01-2025 07:40 م

الوكيل الإخباري- أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في بيان، اليوم الخميس، أنه خرج من مستشفى في القدس بعد إجراء عملية جراحية لاستئصال البروستاتا.

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وقال هدار إلبويم، المتحدث باسم مركز هداسا الطبي، في بيان، الخميس: "أكد أطباء رئيس الوزراء عند مغادرته أن حالته مستقرة وأنه يتعافى بشكل مرضٍ من الجراحة".

وأضاف: "لا يزال في فترة نقاهة. وأن المتابعة الطبية بعد هذه الجراحة ستستمر كالمعتاد".

وقال مكتب نتنياهو خلال عطلة نهاية الأسبوع إنه دخل المستشفى بعد إجراء فحوصات، الأربعاء الماضي، كشفت عن إصابة في المسالك البولية بسبب تضخم حميد في البروستاتا.


وقال المستشفى لشبكة CNN، الأحد الماضي، إن نتنياهو يخضع لجراحة استئصال البروستاتا بعد تشخيصه بسرطان البروستاتا.


وغادر نتنياهو المستشفى، الثلاثاء الماضي، بعد 48 ساعة من خضوعه للعملية الجراحية، لقضاء اليوم في الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، من أدل دعم مشروع قانون مثير للجدل يهدف إلى تنظيم كيفية توزيع الشركات في إسرائيل للأرباح ودفع الضرائب. وعاد إلى المستشفى في وقت لاحق من ذلك اليوم لمواصلة تعافيه.

 

CNN

 
gnews

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