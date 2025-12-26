سرقة كائنات بحرية بقيمة 400 ألف دولار في الولايات المتحدة

وجاء في خبر القناة: "وفقا لديلان ريكسينغ مدير عام شركة Rexing Companies اللوجستية العاملة في ولاية إنديانا، تمت سرقة شحنة من جراد البحر الحي بقيمة 400 ألف دولار كانت متجهة إلى متاجر كوستكو في ولايتي إلينوي ومينيسوتا قبل تسليمها".
وأشار المدير العام إلى أن السرقة تمت على الأرجح، بجهود عصابة إجرامية منظمة متخصصة في سرقة البضائع والشحنات الثمينة.
ونوه ريكسينغ بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي يحقق في الحادث.
وقال في حديث للقناة: "هذه مشكلة كبيرة بالنسبة للبلاد بأكملها. إنها تؤثر بشكل مباشر على الشركات وتؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المستهلكين".
وبحسب معلومات الشرطة الأمريكية، تتراوح الخسائر السنوية الناجمة عن سرقة البضائع في البلاد بين 15 و 35 مليار دولار.
وشركة ريكسينغ هي مجموعة لوجستية أمريكية متخصصة في شحنات النقل والتخزين الشاملة. وهي تضم في قوامها، بي إف إل لوجستيكس، وجيه آر للشحن السريع، وإيفانسفيل للتخزين البارد، التي تقدم خدمات نقل البضائع واستلامها وتخزينها.
-
أخبار متعلقة
-
العواصف الثلجية تتسبب في تأخير أكثر من 50 رحلة جوية في مطارات موسكو
-
مسؤول سوداني: الحرب في البلاد صراع على الموارد ورغبة في تغيير ديمغرافيتها
-
خبير أمريكي يحذر من احتمال صدام مباشر بين روسيا وحلف "الناتو"
-
النهر الجوي .. طوارئ وتحذيرات من فيضانات خطيرة بلوس أنجلوس
-
بيان قطري عن التطورات الأخيرة في اليمن
-
مصر .. السلطات تتحرك بعد رصد واقعة احتيال كبرى تخص المتحف الكبير
-
الحكومة اليمنية تشيد ببيان السعودية حول حضرموت والمهرة
-
الداخلية السورية تفتح الباب لعناصر الأمن المنشقين عن الأسد