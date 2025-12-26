سرقة كائنات بحرية بقيمة 400 ألف دولار في الولايات المتحدة

الوكيل الإخباري- أفادت قناة فوكس نيوز التلفزيونية، نقلا عن شركة لوجستية، بسرقة شحنة من جراد البحر الحي بقيمة 400 ألف دولار كانت متجهة إلى متاجر كوستكو في ولاية إلينوي في الولايات المتحدة.



وجاء في خبر القناة: "وفقا لديلان ريكسينغ مدير عام شركة Rexing Companies اللوجستية العاملة في ولاية إنديانا، تمت سرقة شحنة من جراد البحر الحي بقيمة 400 ألف دولار كانت متجهة إلى متاجر كوستكو في ولايتي إلينوي ومينيسوتا قبل تسليمها".



وأشار المدير العام إلى أن السرقة تمت على الأرجح، بجهود عصابة إجرامية منظمة متخصصة في سرقة البضائع والشحنات الثمينة.

ونوه ريكسينغ بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي يحقق في الحادث.



وقال في حديث للقناة: "هذه مشكلة كبيرة بالنسبة للبلاد بأكملها. إنها تؤثر بشكل مباشر على الشركات وتؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المستهلكين".



وبحسب معلومات الشرطة الأمريكية، تتراوح الخسائر السنوية الناجمة عن سرقة البضائع في البلاد بين 15 و 35 مليار دولار.



وشركة ريكسينغ هي مجموعة لوجستية أمريكية متخصصة في شحنات النقل والتخزين الشاملة. وهي تضم في قوامها، بي إف إل لوجستيكس، وجيه آر للشحن السريع، وإيفانسفيل للتخزين البارد، التي تقدم خدمات نقل البضائع واستلامها وتخزينها.

RT