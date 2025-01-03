سريع: نفذنا عمليتين عسكريتين ضد أهداف إسرائيلية في يافا المحتلة

وأوضح أن العملية الأولى تم تنفيذها باستخدام صاروخ باليستي فرط صوتي من نوع "فلسطين 2"، الذي أصاب هدفه بدقة عالية.
وأضاف المتحدث العسكري أن العملية الثانية تم تنفيذها بواسطة طائرة مسيرة، استهدفت هدفًا عسكريًا للعدو في يافا المحتلة، مما أسفر عن إصابة الهدف بشكل دقيق.
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