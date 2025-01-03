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سريع: نفذنا عمليتين عسكريتين ضد أهداف إسرائيلية في يافا المحتلة

الناطق العسكري باسم جماعة الحوثي، يحيى سريع
يحيى سريع
الجمعة، 03-01-2025 06:42 م
الوكيل الإخباري-    أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثي يحيى سريع، اليوم، عن تنفيذ عمليتين عسكريتين ضد أهداف إسرائيلية في منطقة يافا المحتلة.اضافة اعلان


وأوضح أن العملية الأولى تم تنفيذها باستخدام صاروخ باليستي فرط صوتي من نوع "فلسطين 2"، الذي أصاب هدفه بدقة عالية.

وأضاف المتحدث العسكري أن العملية الثانية تم تنفيذها بواسطة طائرة مسيرة، استهدفت هدفًا عسكريًا للعدو في يافا المحتلة، مما أسفر عن إصابة الهدف بشكل دقيق.
 
gnews

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