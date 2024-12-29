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سعيا لتسوية المسألة الكردية.. وفد نيابي تركي يلتقي أوجلان بسجنه

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أرشيفية
الأحد، 29-12-2024 08:19 ص

الوكيل الإخباري- التقى وفد من حزب "المساواة وديمقراطية الشعوب" المؤيد للأكراد hLS السبت، مؤسس حزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان في الحبس الانفرادي بسجن جزيرة إمرالي.

وتعد هذه الزيارة الأولى من نوعها منذ 10 سنوات، وتهدف لمحاولة إطلاق مفاوضات سلام جديدة بين السلطات التركية وأوجلان المسجون مدى الحياة منذ العام 1999.

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وقال مصدر في الحزب إن الوفد المؤلف من النواب سيري سوريا أوندر وبرفين بولدان، توجه إلى السجن للقاء أوجلان، رافضا لدواع أمنية توضيح كيفية انتقاله إلى السجن.


وإثر عودة الوفد من السجن، قال الحزب إنه سيصدر بيانا اليوم الأحد يتناول فيه فحوى المحادثات مع أوجلان.


وكانت وزارة العدل التركية وافقت على طلب تقدم به حزب المساواة وديمقراطية الشعوب بهذا الشأن.

 

RT

 
gnews

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