سفارة أميركا تحذر موظفيها من استخدام النقل العام بإسرائيل

وكانت ثلاث عبوات ناسفة قد انفجرت داخل حافلات في مدينة بات يام، بينما تم العثور على عبوة أخرى في مدينة حولون قبل أن تنفجر. ولم ترد أي أنباء عن وقوع إصابات جرّاء هذه الحوادث.
في سياق آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي عن إرسال 3 كتائب إضافية إلى الضفة الغربية لتعزيز قواته في ظل تصاعد التوترات.
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