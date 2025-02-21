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سفارة أميركا تحذر موظفيها من استخدام النقل العام بإسرائيل

موقع انفجار حافلة في بات يام
موقع انفجار حافلة في بات يام
الجمعة، 21-02-2025 10:34 م

الوكيل الإخباري-   حذّرت السفارة الأميركية في إسرائيل موظفي الحكومة الأميركية وعائلاتهم من استخدام وسائل النقل العام في البلاد، بما في ذلك الحافلات والقطار الخفيف، لمدة أسبوعين، وذلك على خلفية سلسلة التفجيرات التي استهدفت الحافلات مساء الخميس، وفق ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية.

وكانت ثلاث عبوات ناسفة قد انفجرت داخل حافلات في مدينة بات يام، بينما تم العثور على عبوة أخرى في مدينة حولون قبل أن تنفجر. ولم ترد أي أنباء عن وقوع إصابات جرّاء هذه الحوادث.

في سياق آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي عن إرسال 3 كتائب إضافية إلى الضفة الغربية لتعزيز قواته في ظل تصاعد التوترات.

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سكاي نيوز عربية

 
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