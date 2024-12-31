جاء ذلك في تعليق للسفارة الروسية في واشنطن، نشرته على قناتها في تيلغرام أمس الاثنين.
وقالت السفارة: "تثير الانتباه الحزمة التالية من المساعدات العسكرية والمالية لنظام كييف التي أعلن عنها البيت الأبيض، والتي تبلغ مليارات الدولارات. ومع اقتراب الرحيل كل يوم، تسعى هذه الإدارة إلى إفراغ جيوب دافعي الضرائب الأمريكيين بشكل أكبر لدعم المشروع الأوكراني الخاسر بشكل واضح".
وحثت السفارة الروسية، "الجمهور الأمريكي وسكان أوكرانيا على التفكير فيما ستؤدي إليه، في النهاية، بخلاف الكوارث للشعب الأوكراني، الأفعال المجنونة التي يقوم بها رعاة نظام كييف الغربيون".
في وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن تخصيص ما يقرب من 2.5 مليار دولار كمساعدات أمنية لنظام كييف.
وتعهدت الإدارة الأمريكية كذلك بإرسال مساعدة ميزانية إلى أوكرانيا بمبلغ 3.4 مليار دولار، وبالتالي إنفاق الأموال المتبقية التي خصصها الكونغرس هذا العام لدعم كييف.
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