 
الثلاثاء 2025-01-28 10:38 ص
 

سفيرة الكيان في موسكو: الروس الذين انتقلوا إلى إسرائيل بدأوا في العودة

هالبرين خلال إحياء ذكرى المحرقة في موسكو
هالبرين خلال إحياء ذكرى المحرقة في موسكو
الثلاثاء، 28-01-2025 08:42 ص
الوكيل الإخباري-   قالت سفيرة الاحتلال في موسكو سيموني هالبرين إن الروس الذين انتقلوا في الآونة الأخيرة إلى إسرائيل بدؤوا في العودة إلى روسيا.اضافة اعلان


وفي مقابلة مع وكالة أنباء تاس الروسية، قالت هالبرين إن "الروس يتقدمون للحصول على الجنسية، وبعضهم يأتي إلى إسرائيل لفترة من الوقت، وبعضهم الآخر يغادر".

وأشارت السفيرة إلى أن هناك مواطنين من روسيا "ما زالوا يعيشون بين البلدين، ليس لدينا إحصائيات، لكنني أعلم أن هناك من يعودون إلى روسيا، وهذا مفهوم".

واختتمت هالبرين بالقول إن "إسرائيل تعترف بالجنسية المزدوجة والثلاثية والرباعية دون أي مشكلة. لذا، فهذه ليست مشكلة".

وبحسب أحدث البيانات التي نشرها المكتب المركزي الإسرائيلي للإحصاء مطلع الشهر، فقد هاجر 82.7 ألف شخص إلى خارج إسرائيل العام الماضي، في حين عاد إليها 23.8 ألف إسرائيلي من المقيمين بالخارج.

وتشير استطلاعات الرأي إلى تنامي شعور الإسرائيليين بفقدان الأمن وتراكم الضغوط النفسية منذ عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

الجزيرة
 
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