السبت 2026-06-20 12:04 ص

سفير إسرائيل في واشنطن: ملتزمون بوقف إطلاق النار في لبنان إذا احترمه حزب الله

سفير إسرائيل في واشنطن: ملتزمون بوقف إطلاق النار في لبنان إذا احترمه حزب الله
ارشيفية
 
الجمعة، 19-06-2026 11:29 م
الوكيل الإخباري-   قال السفير الإسرائيلي لدى واشنطن يحيئيل لايتر، إن إسرائيل مستعدة لالتزام وقف إطلاق النار في لبنان في حال احترمه حزب الله، وذلك عقب إعلان مسؤول أميركي توصل الطرفين إلى هدنة جديدة بعد تصعيد دموي الجمعة.اضافة اعلان


وكتب لايتر على منصة إكس "تبقى إسرائيل ملتزمة بوقف فوري لإطلاق النار... إذا احترم حزب الله الاتفاق وأوقف أعماله العدائية، سيقابلون بالهدوء" من الجانب الإسرائيلي

وكان مسؤول أميركي قال، إنّ إسرائيل وحزب الله اتفقا على وقف إطلاق النار، بعد تصعيد عسكري أسفر عن استشهاد 47 شخصا في لبنان بضربات نفذتها إسرائيل.

وأفاد المسؤول أنّ الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ، توسطت فيها الولايات المتحدة وقطر بعد مباحثات مع إسرائيل وإيران.

إلى ذلك، أفاد دبلوماسي بأن "حزب الله وإسرائيل وافقا على تعليق الأعمال العدائية في اتفاق بواسطة قطر والولايات المتحدة وإيران".
 
 


gnews

أحدث الأخبار

وزارة الخارجية

أخبار محلية الأردن يعزي النيجر

ترامب: سأزور تركيا والصين هذا العام

عربي ودولي ترامب: سأزور تركيا والصين هذا العام

سفير إسرائيل في واشنطن: ملتزمون بوقف إطلاق النار في لبنان إذا احترمه حزب الله

عربي ودولي سفير إسرائيل في واشنطن: ملتزمون بوقف إطلاق النار في لبنان إذا احترمه حزب الله

تصادم قطارين شمالي لندن وأنباء عن وقوع إصابات

عربي ودولي تصادم قطارين شمالي لندن وأنباء عن وقوع إصابات

هل يمكن للدماغ أن يرتاح دون نوم؟

طب وصحة هل يمكن للدماغ أن يرتاح دون نوم؟

أمانة عمان الكبرى

أخبار محلية أمانة عمان: تحويل محطة شرق عمان التحويلية إلى النظام المغلق بالكامل العام المقبل

تطبيق ذكي يساعد على إدارة استخدام الهاتف

تكنولوجيا تطبيق ذكي يساعد على إدارة استخدام الهاتف

البيت الأبيض

عربي ودولي البيت الأبيض: الاتفاق مع إيران يطبق مبدأ أمريكا أولا



 
 






الأكثر مشاهدة

 