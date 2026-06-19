سفير إسرائيل في واشنطن: ملتزمون بوقف إطلاق النار في لبنان إذا احترمه حزب الله

وكتب لايتر على منصة إكس "تبقى إسرائيل ملتزمة بوقف فوري لإطلاق النار... إذا احترم حزب الله الاتفاق وأوقف أعماله العدائية، سيقابلون بالهدوء" من الجانب الإسرائيلي
وكان مسؤول أميركي قال، إنّ إسرائيل وحزب الله اتفقا على وقف إطلاق النار، بعد تصعيد عسكري أسفر عن استشهاد 47 شخصا في لبنان بضربات نفذتها إسرائيل.
وأفاد المسؤول أنّ الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ، توسطت فيها الولايات المتحدة وقطر بعد مباحثات مع إسرائيل وإيران.
إلى ذلك، أفاد دبلوماسي بأن "حزب الله وإسرائيل وافقا على تعليق الأعمال العدائية في اتفاق بواسطة قطر والولايات المتحدة وإيران".
-
أخبار متعلقة
-
ترامب: سأزور تركيا والصين هذا العام
-
تصادم قطارين شمالي لندن وأنباء عن وقوع إصابات
-
البيت الأبيض: الاتفاق مع إيران يطبق مبدأ أمريكا أولا
-
الخارجية الأميركية: المحادثات الإسرائيلية اللبنانية ستعقد في واشنطن الأسبوع المقبل
-
عاجل هيئة البث الإسرائيلية: قذيفة لحزب الله قتلت ضابطا و3 جنود في دبابة
-
إن.بي.سي نيوز: ترامب طلب من إسرائيل الموافقة على وقف إطلاق النار مع حزب الله
-
تحذير أمريكي من دور نتنياهو في تقويض اتفاق سلام مع إيران
-
قلق باكستاني إيراني من خرق إسرائيل وقف إطلاق النار في لبنان