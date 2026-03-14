الإثنين 2026-03-16 06:55 م

سفير إيران: سمحنا لسفن هندية بعبور مضيق هرمز

السبت، 14-03-2026 04:05 م
الوكيل الإخباري-  قال سفير إيران لدى الهند محمد فتح علي، السبت، إن بلاده سمحت لبعض السفن الهندية بعبور مضيق هرمز، مؤكدا بذلك استثناء نادرا من إغلاق عطل إمدادات الطاقة العالمية.اضافة اعلان


ولم تتضمن التصريحات التي أدلى بها فتح علي خلال مؤتمر مغلق نظمته مجلة إنديا توداي أي تأكيد لعدد السفن التي تم السماح لها بالمرور بأمان.

ومنذ بدء الولايات المتحدة وإسرائيل حملة القصف على إيران، تعلق طهران إلى حد بعيد حركة الملاحة عبر المضيق المحاذي لساحلها والذي يمر منه نحو 20 بالمئة من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال المنقولة بحرا في العالم.

فيما قال مسؤول حكومي هندي، إن ناقلتي غاز البترول المسال عبرتا مضيق هرمز، من أصل 22 سفينة ترفع العلم الهندي موجودة غربي المضيق.

وأضاف لرويترز: "نسعى إلى تأمين مرور آمن للسفن المتبقية العالقة في الخليج".
 
 


gnews

أحدث الأخبار

أخبار محلية مكاتب استقدام العاملين في المنازل: لا رحلات تسفير عاملات حاليا في ظل الأوضاع بالمنطقة

أخبار محلية الأمن يحدد هوية سائق حافلة نقل طلاب صغيرة اعتدى جسديا على طفلة

أخبار محلية الأمن العام: تعاملنا مع 356 بلاغاً لحادث سقوط شظايا

أخبار محلية نشاط تجاري متزايد في أسواق العقبة

أخبار محلية عاجل ولي العهد يفتتح مشروع إعادة تأهيل وتطوير مركز صحي جرش الشامل

عربي ودولي البيت الأبيض: على الناتو التدخل والمساهمة في إعادة فتح مضيق هرمز

فلسطين الاحتلال يواصل إغلاق المسجد الأقصى المبارك لليوم الـ17 على التوالي

أخبار محلية "أوقاف جرش" تختتم المجالس العلمية الهاشمية



 






الأكثر مشاهدة