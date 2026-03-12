سفير إيران لدى الأمم المتحدة ينفي عزم طهران إغلاق مضيق هرمز

الوكيل الإخباري- قال مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني الخميس، إن طهران لن تغلق مضيق هرمز، لكنه أضاف أن طهران لها حق أصيل في الحفاظ على السلام والأمن في الممر المائي.

وأدلى إيرواني بهذه التصريحات لصحفيين في الأمم المتحدة.