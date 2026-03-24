الثلاثاء 2026-03-24 06:19 م

سفير الولايات المتحدة بالهند: مودي وترامب بحثا أهمية إبقاء مضيق هرمز مفتوحا

علما الولايات المتحدة والهند.
علما الولايات المتحدة والهند.
 
الثلاثاء، 24-03-2026 06:12 م

الوكيل الإخباري-   قال السفير الأميركي لدى الهند، سيرجيو جور، في منشور على منصة "إكس" إن رئيس الوزراء ناريندرا مودي والرئيس الأميركي دونالد ترامب تحدثا هاتفيا الثلاثاء، وناقشا الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك أهمية إبقاء مضيق هرمز مفتوحا.

اضافة اعلان


وتواصلت الغارات الأميركية والإسرائيلية على إيران والهجمات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل الثلاثاء بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب المفاجئ عن مباحاثات بين واشنطن وطهران.

 
 


