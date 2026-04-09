سفير طهران لدى باكستان: وفد إيران يصل إلى إسلام اباد اليوم

الوكيل الإخباري- قال سفير إيران لدى باكستان، رضا أميري مقدم، الخميس إنّ وفدا من بلاده سيصل إلى العاصمة الباكستانية إسلام اباد مساء الخميس لإجراء محادثات تهدف إلى حل الصراع مع الولايات المتحدة وإسرائيل.





وكتب السفير في منشور على (إكس) "على الرغم من شكوك الرأي العام الإيراني بسبب الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار من قبل الإسرائيلي، يصل الوفد الإيراني الليلة إلى إسلام اباد لإجراء محادثات جادة بناء على النقاط العشر التي اقترحتها إيران".





