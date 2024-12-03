 
الثلاثاء 2024-12-03 03:31 م
 

سفير فرنسا لدى سويسرا يضغط على برن لإرسال أسلحتها إلى أوكرانيا

ا
أرشيفية
الثلاثاء، 03-12-2024 03:20 م

الوكيل الإخباري- قال السفير الفرنسي لدى سويسرا، ماريون بارادا، إن فرنسا تريد إرسال أسلحة سويسرية إلى كييف، لكن القرار يظل بيد سويسرا.

وصرح السفير في مقابلة مع صحيفة Neue Zürcher Zeitung: "يمكنك أن تظل دولة محايدة وتستمر في المشاركة. يجب على سويسرا أن تجيب بنفسها على السؤال المتعلق بإعادة توريد المعدات العسكرية، لكننا بالطبع نرحب بالسماح بتزويد أوكرانيا بالأسلحة".

اضافة اعلان


وفي الوقت نفسه، أضاف أن سويسرا فعلت الكثير من أجل أوكرانيا، مشيرا إلى مساعدة اللاجئين والجهود الدبلوماسية على غرار مؤتمر بورغنستوك.

وفي وقت سابق، في مقابلة مع وكالة ريا نوفوستي، قال السفير الروسي لدى سويسرا سيرغي غارمونين إن سويسرا ستواجه عددا من العواقب الاقتصادية إذا قررت توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، كما ستفقد الوضع الجغرافي الاقتصادي للبلاد.

 

RT

 
gnews

أحدث الأخبار

خلال لقائه وجهاء عشيرة حداد وعشائر أبناء أريحا بالأردن

أخبار محلية العيسوي: الأردن بقيادة الملك ماض بمسيرته وثابت على مواقفه ومدافع عن قضايا أمته

ا

عربي ودولي برلماني أوكراني يتهم زيلينسكي بإهدار فرصة إبرام معاهدة سلام

ا

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق على ارتفاع

ا

عربي ودولي سفير فرنسا لدى سويسرا يضغط على برن لإرسال أسلحتها إلى أوكرانيا

ت

عربي ودولي أوكرانيا تؤكد رفضها أي بديل للعضوية في "الناتو"

مديرية الأمن العام

أخبار محلية 8 تنبيهات من مديرية الامن العام

قصف على منازل المدنيين في غزة

فلسطين ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 44,502 والإصابات إلى 105,454 منذ بدء العدوان

تعبيرية

خاص بالوكيل العمال: تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور اعتباراً من 01-05-2025 بعد إقراره



 




الأكثر مشاهدة