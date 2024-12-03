سفير فرنسا لدى سويسرا يضغط على برن لإرسال أسلحتها إلى أوكرانيا

وصرح السفير في مقابلة مع صحيفة Neue Zürcher Zeitung: "يمكنك أن تظل دولة محايدة وتستمر في المشاركة. يجب على سويسرا أن تجيب بنفسها على السؤال المتعلق بإعادة توريد المعدات العسكرية، لكننا بالطبع نرحب بالسماح بتزويد أوكرانيا بالأسلحة".
وفي الوقت نفسه، أضاف أن سويسرا فعلت الكثير من أجل أوكرانيا، مشيرا إلى مساعدة اللاجئين والجهود الدبلوماسية على غرار مؤتمر بورغنستوك.
وفي وقت سابق، في مقابلة مع وكالة ريا نوفوستي، قال السفير الروسي لدى سويسرا سيرغي غارمونين إن سويسرا ستواجه عددا من العواقب الاقتصادية إذا قررت توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، كما ستفقد الوضع الجغرافي الاقتصادي للبلاد.
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