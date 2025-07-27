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سفينة "حنظلة" تصل إسرائيل بعد اعتراضها من طرف جيش الاحتلال

سفينة "حنظلة" التابعة لأسطول الحرية المؤيد للفلسطينيين
سفينة "حنظلة" التابعة لأسطول الحرية المؤيد للفلسطينيين
 
الأحد، 27-07-2025 06:45 م
الوكيل الإخباري-  وصلت سفينة "حنظلة" التابعة لمجموعة "أسطول الحرية"، الأحد، إلى إسرائيل بعدما اعترضها الجيش الإسرائيلي، وفقًا لما أفاد مراسل وكالة "فرانس برس" من ميناء أسدود.اضافة اعلان


وكانت السفينة في طريقها إلى غزة بهدف كسر الحصار البحري وإدخال كمية من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في القطاع، قبل أن يعترضها الجيش الإسرائيلي ويحتجز أفراد طاقمها.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان على موقعها الإلكتروني: "منعت البحرية الإسرائيلية السفينة +نافارن+ من دخول المنطقة البحرية لساحل غزة بشكل غير قانوني".

وأضاف البيان أن "السفينة تشق طريقها بأمان إلى شواطئ إسرائيل. جميع الركاب بخير".

وقبيل منتصف ليل السبت/الأحد ، أظهر بث مباشر من سفينة "حنظلة" جنودًا إسرائيليين يصعدون على متنها. وأظهرت أداة تتبع عبر الإنترنت أن السفينة كانت على بُعد نحو 100 كيلومتر غرب غزة عندما تم اعتراضها.

وأعلن طاقم سفينة "حنظلة" في منشور على منصة "إكس"، أنّه سيخوض إضرابًا عن الطعام إذا اعترض الجيش الإسرائيلي السفينة واعتقل النشطاء على متنها.

وكانت السفينة تحمل 19 ناشطًا وصحفيَّين اثنين من دول عدة، وقد أبحرت من صقلية في 13 يوليو الماضي.

ومن بين الموجودين على متن السفينة نائبتان فرنسيتان، هما إيما فورو وغابريال كاتالا.

سكاي نيوز
 
 
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