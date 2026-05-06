سفينة كورية جنوبية شب فيها حريق بمضيق هرمز ستُسحب إلى دبي

07:31 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة الشحن الكورية الجنوبية (إتش.إم.إم)، الأربعاء، أنها تمكنت من تأمين سفينة لسحب ناقلة البضائع السائبة التي تديرها إلى ميناء في دبي، بعد أن تسبب انفجار وحريق في إلحاق أضرار بالسفينة التي كانت عالقة في مضيق هرمز. اضافة اعلان





وألقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب باللوم في الواقعة على هجوم إيراني، في حين قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن سبب الحريق لن يتأكد إلا بعد سحب السفينة إلى الميناء وفحصها.



وقالت (إتش.إم.إم) في رسالة نصية إن السفينة المتضررة من المتوقع أن تصل إلى دبي ليل الخميس أو صباح الجمعة بتوقيت سول.



وتعرضت السفينة التي ترفع علم بنما، وتسمى (نامو)، لانفجار واشتعلت فيها النيران مساء الاثنين. وقالت الشركة إنه تسنى إخماد الحريق لاحقا دون وقوع إصابات، وبقي جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 24 شخصا على متن السفينة.



وقال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن إيران أطلقت النار على سفينة تديرها كوريا وأهداف أخرى في الوقت الذي بدأت فيه الولايات المتحدة عمليتها لفتح المضيق.



وحث كوريا الجنوبية على الانضمام إلى هذه الجهود.



ويمر عادة نحو خمس النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم عبر هذا الممر المائي.





