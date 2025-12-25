الخميس 2025-12-25 07:00 م

سقوط حافلة ركاب في وادٍ بفيراكروز المكسيكية يسفر عن 8 قتلى و 19 مصابًا

سقوط حافلة ركاب في وادٍ بفيراكروز المكسيكية يسفر عن 8 قتلى و 19 مصابًا
سقوط حافلة ركاب في وادٍ بفيراكروز المكسيكية يسفر عن 8 قتلى و 19 مصابًا
الخميس، 25-12-2025 05:40 م
الوكيل الإخباري-   لقي ما لا يقل عن 8 أشخاص حتفهم، وأُصيب 19 آخرون، جراء انحراف حافلة ركاب عن مسارها وسقوطها في وادٍ بولاية فيراكروز المكسيكية.اضافة اعلان


وأعلنت وزارة الحماية المدنية في الولاية، عبر منصة "إكس"، في بيان لها: "تُقدَّم المساعدة الطبية لـ19 مصابًا، فيما أكدت النيابة العامة وفاة 8 أشخاص".

وأشارت الوزارة إلى أن الحافلة، التابعة لشركة "كونيكسيون" (Conexión)، انحرفت في بلدية سونتيكوماتيلان، لافتةً إلى أن عمليات الإنقاذ والبحث ما زالت جارية في موقع الحادث، بمشاركة جميع الفرق المختصة.

روسيا اليوم 
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

أخبار محلية خبراء: وقف إنهاء خدمات من أكمل 30 سنة يتيح استدامة العمل وفق الاحتياجات الفعلية للمؤسسات

غيوم ركامية وأمطار رعدية .. الأرصاد تكشف تفاصيل منخفض السبت

الطقس غيوم ركامية وأمطار رعدية .. الأرصاد تكشف تفاصيل منخفض السبت

زيلينسكي يلمّح إلى "تمنّي الموت" لبوتين .. والكرملين يرد

عربي ودولي زيلينسكي يلمّح إلى "تمنّي الموت" لبوتين .. والكرملين يرد

و

عربي ودولي مقتل "والي حوران" بتنظيم الدولة بعد ساعات من اعتقال "والي دمشق"

كازاخستان تحدد سببًا محتملاً لتحطم طائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية

عربي ودولي كازاخستان تحدد سببًا محتملاً لتحطم طائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية

ب

منوعات مؤذن المسجد النبوي يردد الأذان على فراش الموت - فيديو

ل

عربي ودولي إعدام سعودي قتل مصريا بطريقة مروعة في مكة المكرمة

سقوط حافلة ركاب في وادٍ بفيراكروز المكسيكية يسفر عن 8 قتلى و 19 مصابًا

عربي ودولي سقوط حافلة ركاب في وادٍ بفيراكروز المكسيكية يسفر عن 8 قتلى و 19 مصابًا



 






الأكثر مشاهدة