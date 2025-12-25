سقوط حافلة ركاب في وادٍ بفيراكروز المكسيكية يسفر عن 8 قتلى و 19 مصابًا

وأعلنت وزارة الحماية المدنية في الولاية، عبر منصة "إكس"، في بيان لها: "تُقدَّم المساعدة الطبية لـ19 مصابًا، فيما أكدت النيابة العامة وفاة 8 أشخاص".
وأشارت الوزارة إلى أن الحافلة، التابعة لشركة "كونيكسيون" (Conexión)، انحرفت في بلدية سونتيكوماتيلان، لافتةً إلى أن عمليات الإنقاذ والبحث ما زالت جارية في موقع الحادث، بمشاركة جميع الفرق المختصة.
روسيا اليوم
