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سقوط صاروخ قرب ميناء حيفا

ميناء حيفا
ميناء حيفا
السبت، 05-10-2024 02:20 م

الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط صاروخ أطلق من لبنان في البحر بالقرب من ميناء حيفا.

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وأفاد موقع "والا" بسماع دوي انفجارات في حيفا عقب إطلاق صواريخ من لبنان.


من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد صاروخين في منطقة حيفا، مضيفا أنه تم اعتراض أحدهما وسقط الآخر في منطقة مفتوحة.

 
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