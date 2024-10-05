سقوط صاروخ قرب ميناء حيفا

الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط صاروخ أطلق من لبنان في البحر بالقرب من ميناء حيفا.

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وأفاد موقع "والا" بسماع دوي انفجارات في حيفا عقب إطلاق صواريخ من لبنان.