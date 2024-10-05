سقوط صاروخ قرب ميناء حيفا

وأفاد موقع "والا" بسماع دوي انفجارات في حيفا عقب إطلاق صواريخ من لبنان.
من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد صاروخين في منطقة حيفا، مضيفا أنه تم اعتراض أحدهما وسقط الآخر في منطقة مفتوحة.
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