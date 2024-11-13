سقوط صواريخ شمال تل أبيب

10:16 م

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الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط صواريخ شمال تل أبيب أطلقت من لبنان. اضافة اعلان





وقال الجيش الإسرائيلي إنه رصد إطلاق نحو 5 صواريخ من لبنان، اعترض بعضها بينما سقط بعضها الآخر.