الثلاثاء 2025-07-08 04:24 م
 

سقوط ضابط سابق متورط بجرائم حرب في قبضة الأمن السوري

العميد المجرم رياض حمدو الشحادة
العميد المجرم رياض حمدو الشحادة
 
الثلاثاء، 08-07-2025 02:33 م
الوكيل الإخباري-  أعلنت وزارة الداخلية السورية عن إلقاء القبض على ضابط رفيع شغل مناصب عديدة لدى جهاز الأمن السياسي في عهد النظام السابق، وكان آخرها رئيس فرع الأمن السياسي بدمشق.اضافة اعلان


وجاء في بيان صادر عن الداخلية السورية: "بعملية أمنية دقيقة، تمكنت مديرية الأمن الداخلي في منطقة تلكلخ بريف حمص، من إلقاء القبض على العميد المجرم رياض حمدو الشحادة".

وبحسب البيان، فإن الشحادة شغل عدة مناصب رفيعة في عدد من المحافظات، وكان آخرها رئيس فرع الأمن السياسي في دمشق، ويُشتبه في تورطه بارتكاب جرائم حرب جسيمة بحق المدنيين، من بينها عمليات تصفية لعدد كبير من المعارضين، بينهم نساء، إضافة إلى حملات اعتقال تعسفية جرت بتعليمات مباشرة منه.

وأكدت الجهات المعنية أنه قد تم إحالته إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، في إطار سعي المؤسسات القضائية إلى محاسبة المتورطين في الانتهاكات ضد الشعب السوري.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى "تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات"، وسط مطالبات شعبية وحقوقية مستمرة بمحاكمة المتورطين بملفات القمع والتصفية خلال سنوات النزاع.

سكاي نيوز
 
 
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