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سقوط ضحايا جراء قصف باكستاني على ولاية باكتيكا الأفغانية

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 25-12-2024 02:32 ص

الوكيل الإخباري-   نفذت القوات المسلحة الباكستانية ضربات على ولاية باكتيكا الواقعة شرقي أفغانستان، بالقرب من الحدود الأفغانية الباكستانية.

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وجاء في بيان نشر على صفحة وزارة الدفاع الأفغانية على منصة "إكس": "منطقة بارمال تعرضت للقصف، وأصيب وقتل عدد من المدنيين من بينهم أطفال".

 

وأدانت الوزارة تصرفات الجانب الباكستاني، مؤكدة أنها تنتهك الأعراف الدولية و"لا تمثل حلا لأي مشكلة".

وأكدت وزارة دفاع طالبان أن الحادث "لن يمر دون رد".

 
gnews

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