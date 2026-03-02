سقوط طائرات حربية أمريكية في الكويت ووزارة الدفاع الكويتية توضح

11:01 ص

الوكيل الإخباري- نقلت رويترز عن وزارة الدفاع الكويتية نبأ سقوط عدد من الطائرات الحربية الأمريكية، مؤكدة نجاة الأطقم بالكامل في الحادث.





ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن وزارة الدفاع الكويتية صدور بيان رسمي يفيد بسقوط عدد من الطائرات الحربية التابعة للقوات الأمريكية.



وأوضح البيان أن الحادث وقع في مناطق لم يتم تحديدها بدقة حتى الآن، وسط استنفار للأجهزة المعنية للوقوف على أسباب السقوط.



ومن جانبها أكدت وزارة الدفاع الكويتية أن جميع أفراد الأطقم الجوية الذين كانوا على متن الطائرات المنكوبة قد نجوا بالكامل.



وأشارت التقارير الأولية إلى أن عمليات الإنقاذ تمت بنجاح فور وقوع الحادث، ولم يتم تسجيل أي خسائر بشرية بين العسكريين الأمريكيين.



وتتابع السلطات الكويتية بالتنسيق مع الجانب الأمريكي التحقيقات اللازمة للكشف عن الملابسات الفنية أو الظروف الجوية التي أدت إلى سقوط هذا العدد من الطائرات في وقت واحد، فيما لم يصدر تعليق رسمي مفصل من القيادة المركزية الأمريكية حتى هذه اللحظة.



وكالات





