الإثنين 2026-03-02 11:31 ص

سقوط طائرات حربية أمريكية في الكويت ووزارة الدفاع الكويتية توضح

سقوط طائرات حربية أمريكية في الكويت ووزارة الدفاع الكويتية توضح
سقوط طائرات حربية أمريكية في الكويت ووزارة الدفاع الكويتية توضح
 
الإثنين، 02-03-2026 11:01 ص
الوكيل الإخباري-   نقلت رويترز عن وزارة الدفاع الكويتية نبأ سقوط عدد من الطائرات الحربية الأمريكية، مؤكدة نجاة الأطقم بالكامل في الحادث.اضافة اعلان


ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن وزارة الدفاع الكويتية صدور بيان رسمي يفيد بسقوط عدد من الطائرات الحربية التابعة للقوات الأمريكية.

وأوضح البيان أن الحادث وقع في مناطق لم يتم تحديدها بدقة حتى الآن، وسط استنفار للأجهزة المعنية للوقوف على أسباب السقوط.

ومن جانبها أكدت وزارة الدفاع الكويتية أن جميع أفراد الأطقم الجوية الذين كانوا على متن الطائرات المنكوبة قد نجوا بالكامل.

وأشارت التقارير الأولية إلى أن عمليات الإنقاذ تمت بنجاح فور وقوع الحادث، ولم يتم تسجيل أي خسائر بشرية بين العسكريين الأمريكيين.

وتتابع السلطات الكويتية بالتنسيق مع الجانب الأمريكي التحقيقات اللازمة للكشف عن الملابسات الفنية أو الظروف الجوية التي أدت إلى سقوط هذا العدد من الطائرات في وقت واحد، فيما لم يصدر تعليق رسمي مفصل من القيادة المركزية الأمريكية حتى هذه اللحظة.

وكالات
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الاحتلال الإسرائيلي يدرس اجتياح لبنان برياً

عربي ودولي الاحتلال الإسرائيلي يدرس اجتياح لبنان برياً

إغلاق مصفاة تابعة لشركة أرامكو السعودية بعد تعرضها لهجوم

عربي ودولي إغلاق مصفاة تابعة لشركة أرامكو السعودية بعد تعرضها لهجوم

تهديد مباشر من الاستخبارات الإيرانية لترامب وعائلته

عربي ودولي تهديد مباشر من الاستخبارات الإيرانية لترامب وعائلته

أطعمة يومية تسرع تآكل مينا الأسنان

طب وصحة أطعمة يومية تسرع تآكل مينا الأسنان

سقوط طائرات حربية أمريكية في الكويت ووزارة الدفاع الكويتية توضح

عربي ودولي سقوط طائرات حربية أمريكية في الكويت ووزارة الدفاع الكويتية توضح

ذهب

اقتصاد محلي أسعار الذهب تحلق محلياً بارتفاع ناري الإثنين

تحطم مقاتلة أميركية في سماء الكويت ونجاة الطيارين

عربي ودولي تحطم مقاتلة أميركية في سماء الكويت ونجاة الطيارين

شركتا تأمين بحري تعلنان وقف تغطية مخاطر الحروب بسبب الصراع في إيران والخليج

عربي ودولي شركتا تأمين بحري تعلنان وقف تغطية مخاطر الحروب بسبب الصراع في إيران والخليج



 






الأكثر مشاهدة