سقوط طائرة إف-18 من على متن حاملة طائرات أميركية بالبحر الأحمر

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الوكيل الإخباري- قالت البحرية الأميركية الاثنين إن أحد بحاريها أصيب بجروح طفيفة عندما سقطت طائرة مقاتلة من طراز إف-18 وقاطرتها من على متن حاملة طائرات في البحر الأحمر. اضافة اعلان





وأكدت البحرية في بيان أن جميع أفرادها بخير.



وتُشارك حاملة الطائرات هاري ترومان في الضربات الجوية التي تستهدف جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران في اليمن.