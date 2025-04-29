الثلاثاء 2025-04-29 01:50 ص
 

سقوط طائرة إف-18 من على متن حاملة طائرات أميركية بالبحر الأحمر

ارشيفية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 29-04-2025 01:15 ص
الوكيل الإخباري-   قالت البحرية الأميركية الاثنين إن أحد بحاريها أصيب بجروح طفيفة عندما سقطت طائرة مقاتلة من طراز إف-18 وقاطرتها من على متن حاملة طائرات في البحر الأحمر.اضافة اعلان


وأكدت البحرية في بيان أن جميع أفرادها بخير.

وتُشارك حاملة الطائرات هاري ترومان في الضربات الجوية التي تستهدف جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران في اليمن.
 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

عربي ودولي وزير الدفاع الباكستاني يوضح تصريحاته حول احتمال الحرب مع الهند

طائرة أميركية

عربي ودولي مسؤول أميركي: خسرنا في اليمن منذ آذار 7 مسيّرات سعر الواحدة منها 30 مليون دولار

ارشيفية

عربي ودولي سقوط طائرة إف-18 من على متن حاملة طائرات أميركية بالبحر الأحمر

ارشيفية

فلسطين قوات الاحتلال تقتحم قرية عوريف جنوب نابلس

غزة

فلسطين استشهاد طفلة إثر قصف على خيام النازحين بالمواصي غرب خان يونس

غزة

فلسطين قصف مدفعي شرق خان يونس

ارشيفية

أسواق ومال ارتفاع مؤشر داو جونز الأميركي

ارشيفية

فلسطين غارة إسرائيلية على شمال رفح



 
 





الأكثر مشاهدة