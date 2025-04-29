سقوط طائرة إف-18 من على متن حاملة طائرات أميركية بالبحر الأحمر

وأكدت البحرية في بيان أن جميع أفرادها بخير.
وتُشارك حاملة الطائرات هاري ترومان في الضربات الجوية التي تستهدف جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران في اليمن.
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