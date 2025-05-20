سقوط طائرة تدريب عسكرية مصرية في البحر

ووفقًا لمصادر مصرية وشهود عيان، فقد سقطت الطائرة، التي يُعتقد أنها كانت تقوم بمهمة تدريب روتينية، نتيجة عطل فني مفاجئ، مما أثار حالة من الذعر والهلع بين المصطافين والمتواجدين في المكان.
وعلى الفور، هرعت قوات قسم شرطة رأس البر، مدعومة بسيارات الإسعاف والدفاع المدني، إلى موقع الحادث، وفرضت طوقًا أمنيًا واسعًا حول المنطقة لتأمين الموقع وتسهيل عمليات البحث والإنقاذ.
وذكرت المصادر الأولية أن الطائرة سقطت في مياه البحر، مما استدعى تدخل فرق الإنقاذ البحري لتأمين الموقع والبحث عن ناجين أو مصابين، فيما تواصل الجهات المختصة التحقيق للوقوف على الأسباب الدقيقة للحادث.
حتى الآن، لم تصدر الجهات الرسمية، بما في ذلك المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، بيانًا رسميًا يوضح تفاصيل الحادث أو يحدد نوع الطائرة، وسط ترقب الجميع مزيدًا من المعلومات حول ملابسات الواقعة وسلامة الطاقم.
وتُعد مدينة رأس البر، الواقعة عند التقاء نهر النيل بالبحر المتوسط، واحدة من أبرز الوجهات السياحية في مصر، ويُعد هذا الحادث استثنائيًا في سماء المدينة الهادئة التي تشتهر بشواطئها الخلابة ومناظرها الطبيعية.
روسيا اليوم
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