الثلاثاء 2025-05-20 11:00 ص
 

سقوط طائرة تدريب عسكرية مصرية في البحر

من موقع سقوط الطائرة
من موقع سقوط الطائرة
 
الثلاثاء، 20-05-2025 08:34 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت تقارير صحفية في مصر بوقوع حادث سقوط طائرة تدريب عسكرية في مياه البحر الأبيض المتوسط، بمنطقة شاطئ 63 بمدينة رأس البر في محافظة دمياط، بالقرب من الصخور المقابلة للشاطئ.اضافة اعلان


ووفقًا لمصادر مصرية وشهود عيان، فقد سقطت الطائرة، التي يُعتقد أنها كانت تقوم بمهمة تدريب روتينية، نتيجة عطل فني مفاجئ، مما أثار حالة من الذعر والهلع بين المصطافين والمتواجدين في المكان.

وعلى الفور، هرعت قوات قسم شرطة رأس البر، مدعومة بسيارات الإسعاف والدفاع المدني، إلى موقع الحادث، وفرضت طوقًا أمنيًا واسعًا حول المنطقة لتأمين الموقع وتسهيل عمليات البحث والإنقاذ.

وذكرت المصادر الأولية أن الطائرة سقطت في مياه البحر، مما استدعى تدخل فرق الإنقاذ البحري لتأمين الموقع والبحث عن ناجين أو مصابين، فيما تواصل الجهات المختصة التحقيق للوقوف على الأسباب الدقيقة للحادث.

حتى الآن، لم تصدر الجهات الرسمية، بما في ذلك المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، بيانًا رسميًا يوضح تفاصيل الحادث أو يحدد نوع الطائرة، وسط ترقب الجميع مزيدًا من المعلومات حول ملابسات الواقعة وسلامة الطاقم.

وتُعد مدينة رأس البر، الواقعة عند التقاء نهر النيل بالبحر المتوسط، واحدة من أبرز الوجهات السياحية في مصر، ويُعد هذا الحادث استثنائيًا في سماء المدينة الهادئة التي تشتهر بشواطئها الخلابة ومناظرها الطبيعية.

روسيا اليوم 
 
gnews

أحدث الأخبار

جيش الاحتلال

فلسطين إصابة فلسطيني وزوجته جنوب الخليل والاحتلال يعتقل 15 بالضفة الغربية

رئيس غرفة تجارة الأردن، العين خليل الحاج توفيق

أخبار محلية رئيس غرفة تجارة الأردن يلتقي وزير الاستثمار والتجارة المصري

ثيب

فن ومشاهير حسين مقدم وإيمان نور الدين يُعلنان طلاقهما بفيديو صادم

تعبيرية

أخبار محلية بدء استقبال طلبات حظائر بيع الأضاحي إلكترونيا من اليوم

ا

اقتصاد محلي للمقبلين على الزواج.. إليكم أسعار الذهب في الأردن

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

فلسطين عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

ب

اقتصاد محلي تجارة الأردن: رفع تقييم المملكة بمكافحة غسل الأموال إنجاز نوعي

ل

أخبار محلية اتحاد العمال يعقد ورشة عمل لمناقشة خطة الاتصال



 
 





الأكثر مشاهدة