سقوط طائرة مسيرة داخل حقل مجنون النفطي في العراق دون أن تنفجر

وذكرت الوزارة، في بيان، أن الطائرة سقطت ضمن قاطع مسؤولية الفوج الثالث اللواء التاسع في مديرية شرطة الطاقة.
وأضافت أن القوة المتواجدة في موقع الحادث قامت بإبلاغ قيادة عمليات البصرة ومركز شرطة النشوة، حيث تم توجيه الجهد الهندسي ومفارز مكافحة المتفجرات إلى المكان للتعامل مع الطائرة ورفعها وفق الإجراءات الأصولية.
وأكدت الوزارة أن الجهات الأمنية تواصل متابعة الحادث واتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة المواقع الحيوية وحماية العاملين فيها.
-
أخبار متعلقة
-
قطر تعلن توقيع اتفاقية دفاعية مع أوكرانيا تتضمن تبادل خبرات مواجهة الصواريخ والمسيّرات
-
مصرع 22 مهاجرا قبالة سواحل اليونان بعدما بقوا ستة أيام في البحر
-
العراق يقرر تمديد إغلاق مجاله الجوي لمدة 72 ساعة
-
تظاهرات مرتقبة ضد ترامب السبت في الولايات المتحدة
-
إيران تعلن استهداف سفينة أميركية قبالة ميناء صلالة العُماني
-
باكستان تستضيف الأحد اجتماعا يضم السعودية وتركيا ومصر حول الحرب بالمنطقة
-
إصابة 5 وافدين بشظايا صاروخ إيراني تم اعتراضه في أبو ظبي
-
أضرار كبيرة في رادار مطار الكويت جراء هجوم بمسيّرات