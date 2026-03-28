السبت 2026-03-28 04:13 م

سقوط طائرة مسيرة داخل حقل مجنون النفطي في العراق دون أن تنفجر

حقل مجنون النفطي في العراق
السبت، 28-03-2026 12:51 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الدفاع العراقية، السبت، سقوط طائرة مسيّرة داخل حقل مجنون النفطي في قضاء الدير بمحافظة البصرة، دون أن تنفجر أو تسفر عن أضرار مادية أو إصابات بشرية.اضافة اعلان


وذكرت الوزارة، في بيان، أن الطائرة سقطت ضمن قاطع مسؤولية الفوج الثالث اللواء التاسع في مديرية شرطة الطاقة.

وأضافت أن القوة المتواجدة في موقع الحادث قامت بإبلاغ قيادة عمليات البصرة ومركز شرطة النشوة، حيث تم توجيه الجهد الهندسي ومفارز مكافحة المتفجرات إلى المكان للتعامل مع الطائرة ورفعها وفق الإجراءات الأصولية.

وأكدت الوزارة أن الجهات الأمنية تواصل متابعة الحادث واتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة المواقع الحيوية وحماية العاملين فيها.
 
 


علم قطر في وسط مدينة الدوحة

عربي ودولي قطر تعلن توقيع اتفاقية دفاعية مع أوكرانيا تتضمن تبادل خبرات مواجهة الصواريخ والمسيّرات

مصرع 22 مهاجرا قبالة سواحل اليونان بعدما بقوا ستة أيام في البحر

عربي ودولي مصرع 22 مهاجرا قبالة سواحل اليونان بعدما بقوا ستة أيام في البحر

مقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله

فلسطين الرئاسة الفلسطينية تحذّر من خطورة استمرار الحرب على قطاع غزة

العراق يقرر تمديد إغلاق مجاله الجوي لمدة 72 ساعة

عربي ودولي العراق يقرر تمديد إغلاق مجاله الجوي لمدة 72 ساعة

القوات المسلحة: 22 صاروخاً أطلقت باتجاه الأراضي الأردنية في الأسبوع الرابع من الحرب بالإقليم

أخبار محلية القوات المسلحة: 22 صاروخاً أطلقت باتجاه الأراضي الأردنية في الأسبوع الرابع من الحرب بالإقليم

الحاج محمد مونس عبدالرزاق في ذمة الله

نعـي فـاضل الحاج محمد مؤنس عبدالرزاق في ذمة الله

محافظة الطفيلة

أخبار محلية مديريات الزراعة في الطفيلة تدعو المزارعين إلى حراثة أراضيهم

للعام السادس عشر على التوالي زين تُجدّد دعمها لأبطالها البارالمبيين

أخبار الشركات للعام السادس عشر على التوالي زين تُجدّد دعمها لأبطالها البارالمبيين



 






