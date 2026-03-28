سقوط طائرة مسيرة داخل حقل مجنون النفطي في العراق دون أن تنفجر

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع العراقية، السبت، سقوط طائرة مسيّرة داخل حقل مجنون النفطي في قضاء الدير بمحافظة البصرة، دون أن تنفجر أو تسفر عن أضرار مادية أو إصابات بشرية.





وذكرت الوزارة، في بيان، أن الطائرة سقطت ضمن قاطع مسؤولية الفوج الثالث اللواء التاسع في مديرية شرطة الطاقة.



وأضافت أن القوة المتواجدة في موقع الحادث قامت بإبلاغ قيادة عمليات البصرة ومركز شرطة النشوة، حيث تم توجيه الجهد الهندسي ومفارز مكافحة المتفجرات إلى المكان للتعامل مع الطائرة ورفعها وفق الإجراءات الأصولية.



وأكدت الوزارة أن الجهات الأمنية تواصل متابعة الحادث واتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة المواقع الحيوية وحماية العاملين فيها.





