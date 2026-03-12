الخميس 2026-03-12 04:15 ص

سقوط طائرة مسيرة على مبنى قرب خور دبي

دبي
الخميس، 12-03-2026 03:02 ص

الوكيل الإخباري-   أفاد المكتب الإعلامي لحكومة دبي مساء الأربعاء، أن السلطات تتعامل مع واقعة سقوط طائرة مسيرة على مبنى قريب من خور دبي.

وأوضحت الجهات المعنية أن الفرق المختصة تواصل تنفيذ عمليات إخلاء للمبنى لضمان سلامة جميع السكان.

 
 


