سقوط طائرة مسيرة على مبنى قرب خور دبي

وأوضحت الجهات المعنية أن الفرق المختصة تواصل تنفيذ عمليات إخلاء للمبنى لضمان سلامة جميع السكان.
-
أخبار متعلقة
-
السعودية: اعتراض وتدمير 18 مسيّرة بالمنطقة الشرقية
-
واشنطن تقول إنها أنفقت 11 مليار دولار في الأيام الستة الأولى للحرب
-
الكويت: الدفاعات الجوية تتصدى لصواريخ باليستية اخترقت أجواء البلاد
-
هجمات بمسيرات على قوات الأمن في طهران
-
العراق يُعلن إنقاذ طاقم ناقلة نفط أجنبية "تعرضت لهجوم" في المياه الإقليمية
-
الامارات : تعاملنا مع 15 الف مسيرة إيرانية
-
دوي انفجارات في وسط إسرائيل إثر سقوط صواريخ من لبنان
-
ترامب متحدثا عن إيران: لن نغادر حتى يتم إنجاز المهمة