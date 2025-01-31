سقوط طائرة مسيرة مفخخة شمالي العراق

وذكر الجهاز في بيان صحافي، إن "طائرة مسيرة نوع "الدرون" كانت متجهة نحو قصف مخيم للاجئين من ايران في جبل كورك على حدود محافظة اربيل، في إقليم كردستان العراق.
وأضاف البيان، أن "الطائرة المسيرة لم تتمكن من الوصول إلى هدفها، وسقطت دون أن تسفر عن أي إصابات بشرية أو خسائر مادية".
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