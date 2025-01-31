 
الجمعة 2025-01-31 03:24 ص
 

سقوط طائرة مسيرة مفخخة شمالي العراق

علم العراق
علم العراق
الجمعة، 31-01-2025 03:00 ص

الوكيل الإخباري-    أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق،عن سقوط طائرة مسيرة مفخخة كانت متجهة لإستهداف أحد المخيمات للاجئين في محافظة أربيل شمالي البلاد.

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وذكر الجهاز في بيان صحافي، إن "طائرة مسيرة نوع "الدرون" كانت متجهة نحو قصف مخيم للاجئين من ايران في جبل كورك على حدود محافظة اربيل، في إقليم كردستان العراق.


وأضاف البيان، أن "الطائرة المسيرة لم تتمكن من الوصول إلى هدفها، وسقطت دون أن تسفر عن أي إصابات بشرية أو خسائر مادية".

 
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