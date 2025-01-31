سقوط طائرة مسيرة مفخخة شمالي العراق

الوكيل الإخباري- أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق،عن سقوط طائرة مسيرة مفخخة كانت متجهة لإستهداف أحد المخيمات للاجئين في محافظة أربيل شمالي البلاد.

اضافة اعلان



وذكر الجهاز في بيان صحافي، إن "طائرة مسيرة نوع "الدرون" كانت متجهة نحو قصف مخيم للاجئين من ايران في جبل كورك على حدود محافظة اربيل، في إقليم كردستان العراق.