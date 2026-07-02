الخميس 2026-07-02 04:55 م

سقوط قتلى وجرحى في انفجار شديد استهدف مقهى وسط دمشق

سوريا تغلق منفذ جديدة يابوس الحدودي عقب تهديد إسرائيلي
سوريا
 
الخميس، 02-07-2026 03:56 م

الوكيل الإخباري-   أفادت أنباء أولية، اليوم الخميس، عن وقوع انفجار مجهول المصدر استهدف أحد المقاهي في العاصمة السورية دمشق، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى بين رواد المقهى.

وبحسب المعلومات الواردة، فقد دوّى صوت انفجار قوي هزّ أرجاء المنطقة، مما تسبب في أضرار مادية كبيرة في المقهى والمباني المجاورة له.

اضافة اعلان

 

وسارعت فرق الإسعاف والدفاع المدني إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى المشافي القريبة، فيما طوقت الأجهزة الأمنية المنطقة وبدأت تحقيقاتها لمعرفة طبيعة الانفجار والجهات المسؤولة عنه.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية عاجل اجتماع وزاري يبحث المخططات الشمولية لتطوير مركزي حدود "الكرامة" و"جابر"

النائب الكابتن زهير محمد الخشمان

شؤون برلمانية الخشمان يفتح ملف “مخزون ديوان الخدمة”: لا يجوز أن يُعاقَب المواطن على سنوات انتظاره

جائزة الحسن للشباب

أخبار محلية جائزة الحسن تختتم فعاليات المستوى البرونزي لمخيمها الأول للذكور

ب

أخبار محلية رؤية عمّان لإعادة التدوير تطلق منظومة ذكية لاستقبال شكاوى المواطنين

ب

أخبار محلية "الأمن السيبراني" يخرج الفوج الـ11 من معسكر نشامى السايبر

ل

عربي ودولي إسرائيل.. استيطان جديد يربط القدس بتل أبيب قبل الانتخابات

ل

كأس العالم أول تمرد بعد المونديال.. نجم السنغال يرفض اللعب تحت قيادة المدرب

أشاد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالمستوى الذي قدمه لاعب المنتخب الوطني تحت 23 عاما علي العزايزة، وذلك في التقرير الفني الرسمي الصادر عن بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما. ووضع التقرير العزايزة ضمن قائمة أب

كأس العالم الاتحاد الآسيوي يضع لاعب المنتخب الوطني العزايزة ضمن أبرز المواهب الصاعدة



 
 






الأكثر مشاهدة

 