سقوط قتلى وجرحى في انفجار شديد استهدف مقهى وسط دمشق

وبحسب المعلومات الواردة، فقد دوّى صوت انفجار قوي هزّ أرجاء المنطقة، مما تسبب في أضرار مادية كبيرة في المقهى والمباني المجاورة له.
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