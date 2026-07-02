سقوط قتلى وجرحى في انفجار شديد استهدف مقهى وسط دمشق

الوكيل الإخباري- أفادت أنباء أولية، اليوم الخميس، عن وقوع انفجار مجهول المصدر استهدف أحد المقاهي في العاصمة السورية دمشق، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى بين رواد المقهى.



وبحسب المعلومات الواردة، فقد دوّى صوت انفجار قوي هزّ أرجاء المنطقة، مما تسبب في أضرار مادية كبيرة في المقهى والمباني المجاورة له.

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