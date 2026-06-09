سقوط مروحية أباتشي أمريكية بالقرب من مضيق هرمز

07:38 ص

الوكيل الإخباري- ذكرت مصادر مطلعة لصحيفة "نيويورك تايمز" أن مروحية هجومية من طراز "أباتشي" تابعة للجيش الأمريكي سقطت، يوم أمس الاثنين، بالقرب من مضيق هرمز، وتم إنقاذ فردي طاقمها بسلام. اضافة اعلان





وأشارت المصادر للصحيفة الأمريكية إلى أنه "لم يتضح على الفور ما إذا كانت المروحية من طراز أباتشي قد أُسقطت بنيران إيرانية، أو تعرضت لعطل ميكانيكي، أو واجهت مشكلة أخرى".



ولفتت الصحيفة إلى أنها تواصلت مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحصول على تعليق بشأن الحادثة، التي لم تصدر عنها حتى الآن أي تحديثات بخصوص الحادث.



كما أُرسلت طلبات إضافية للتعليق إلى المتحدث باسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وإلى القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، ولم يصدر أي منهما رد حتى الآن.





