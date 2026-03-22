الأحد 2026-03-22 09:40 ص

سقوط مروحية عسكرية قطرية في المياه الإقليمية والبحث جارٍ عن طاقمها

و
أرشيفية
 
الأحد، 22-03-2026 07:57 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع القطرية، الأحد، سقوط طائرة مروحية قطرية في المياه الإقليمية للدولة بسبب "عطل فني"، وأن البحث جار عن طاقمها والركاب.

وقالت الوزارة في بيان "تعرضت طائرة مروحية قطرية إلى عطل فني أثناء تأدية واجب روتيني، مما أدى إلى سقوطها في المياه الإقليمية للدولة"، مضيفة أنه "جاري البحث عن طاقمها والركاب".


ولم تُحدد قطر طبيعة المهمة أو عدد الأشخاص الذين كانوا على متن المروحية.


ولا تشير أي معلومات إلى وجود صلة بين هذا الحادث والحرب الدائرة في الشرق الأوسط.


واستهدفت عدة ضربات قطر لا سيما البنى التحتية للطاقة، وذلك منذ اندلاع الحرب إثر هجوم إسرائيلي أميركي مشترك على إيران في 28 شباط.

 
 


ت

ون

ت

ا

ت

و

ن

ت

