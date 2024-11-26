سقوط مسيرة في حيفا

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الوكيل الإخباري- قال الجيش الإسرائيلي: "اعترضنا أهدافا تسللت من لبنان باتجاه الجليلين الأعلى والغربي وخليج حيفا" اضافة اعلان





وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية "دوي صفارات الإنذار في المطلة بإصبع الجليل للتحذير من سقوط قذائف صاروخية"



فيما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية "سقوط مسيرة في مدينة حيفا شمالي إسرائيل.

