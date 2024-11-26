سقوط مسيرة في حيفا

وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية "دوي صفارات الإنذار في المطلة بإصبع الجليل للتحذير من سقوط قذائف صاروخية"
فيما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية "سقوط مسيرة في مدينة حيفا شمالي إسرائيل.
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