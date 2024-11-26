 
الثلاثاء 2024-11-26 10:08 م
 

سقوط مسيرة في حيفا

ارشيفية
ارشيفية
الثلاثاء، 26-11-2024 08:56 م
الوكيل الإخباري-   قال الجيش الإسرائيلي: "اعترضنا أهدافا تسللت من لبنان باتجاه الجليلين الأعلى والغربي وخليج حيفا"اضافة اعلان


وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية "دوي صفارات الإنذار في المطلة بإصبع الجليل للتحذير من سقوط قذائف صاروخية"

فيما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية "سقوط مسيرة في مدينة حيفا شمالي إسرائيل.
 
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