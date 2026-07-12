سقوط مقذوفات في جزيرة قشم الإيرانية

الوكيل الإخباري- أفاد الإعلام الرسمي الإيراني الأحد، بسقوط أكثر من 10 مقذوفات في جزيرة قشم الإيرانية في مضيق هرمز الاستراتيجي، مع تجدد المواجهات بين طهران وواشنطن.

اضافة اعلان



وقال حسين أمير تيموري، محافظ قشم، لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) "سقط ما بين عشرة وأحد عشر مقذوفا معاديا في جزيرة قشم منذ بعد ظهر الأحد"، لافتا الى أن "جميع الأهداف كانت عسكرية" ولم يسجل وقوع إصابات.