الوكيل الإخباري- أكّد الناطق باسم الشرطة الفلسطينيّة العميد لؤي ارزيقات، السبت، سقوط 198 شظية صاروخية في مناطق متفرقة من الأراضي الفلسطينية منذ بدء حرب إيران في 28 شباط 2026.





وبحسب ارزيقات، سجلت إدارة العمليات المركزية الفلسطينية منذ تاريخ 28/2/2026 وقوع 198 شظية صاروخية في عدة مناطق بالمحافظات، نتج عنها وفاة 5 فلسطينيين، من بينهم 4 وفيات في محافظة الخليل، ووفاة واحدة جراء سقوط أحد الفلسطينيين من علوّ في أثناء مشاهدة الصواريخ، إضافة إلى 9 إصابات، وقرابة 27 حالة ضرر مادي في ممتلكات الفلسطينيين.



وأكدت الشرطة أنها تتابع التطورات أولًا بأول من خلال طواقمها المنتشرة ميدانيًا، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان سلامة المواطنين والحفاظ على الأمن العام.



وأهابت الشرطة بكافة الفلسطينيين ضرورة اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، وعدم اعتلاء أسطح المنازل بهدف التصوير أو متابعة ما يجري في السماء، أو التواجد في الأماكن المكشوفة، وضرورة البقاء في أماكن آمنة وتجنب التجمعات، لما قد يشكله ذلك من خطر مباشر على حياتهم.



كما شددت على أهمية عدم الاقتراب من الأجسام المشبوهة أو لمسها أو العبث بها أو جرها أو تحريكها، أو التقاط الصور بجانبها، نظرًا لما تمثله من خطر حقيقي، وضرورة إبلاغ الجهات المختصة للتعامل مع تلك الأجسام أو الأضرار والإصابات الناجمة عنها.



ودعت الشرطة الفلسطينيين إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو تداول الأخبار غير الموثوقة، والاعتماد حصراً على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة ووسائل الإعلام المعتمدة، حفاظًا على الوعي المجتمعي وتعزيزًا للأمن والاستقرار.









