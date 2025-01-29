سكان غرينلاند يرفضون الانضمام لأميركا

وجاءت النتائج ردا قاطعا على مزاعم ترامب الذي وصف سابقا غرينلاند بأنها "ضرورية للأمن الدولي" للولايات المتحدة.
وأكد الخبراء أن نتائج الاستبيان -الذي أجرته شركة "فيريان" لصالح صحيفتي "بيرلينغسكي" الدانماركية و"سيرميتسياك"- كانت "ساحقة وقاطعة" مما يعكس التمسك الشديد بالهوية الدانماركية ورفض أي ضم محتمل من قبل واشنطن.
وفي الوقت نفسه، أظهرت استطلاعات رأي أخرى معارضة واسعة النطاق بين الدانماركيين والأميركيين لفكرة انتقال غرينلاند إلى السيادة الأميركية.
ووفق استطلاع رأي لموقع "إبينيون" عارض 90% من الدانماركيين التخلي عن الجزيرة، بينما أظهر استطلاع أجرته صحيفة "يو إس إيه توداي" الأميركية وجامعة سوفولك أن أكثر من نصف الأميركيين يعارضون فكرة ترامب.
وأعادت النتائج إحياء الجدل حول تصريحات ترامب، الذي نشر في ديسمبر/كانون الأول الماضي خريطة تظهر غرينلاند ملونة كجزء من أميركا الشمالية، مؤكدا أن بلاده "ستحصل على الجزيرة طواعية". إلا أن رئيس وزراء غرينلاند، ميوتي إيغيدي، رد بقوة "غرينلاند ليست للبيع ولن تباع أبدا".
وتتمتع غرينلاند بموقع إستراتيجي بين الولايات المتحدة وأوروبا، ومن المتوقع أن يؤدي ذوبان الجليد في القطب الشمالي إلى السماح بفتح طرق شحن جديدة.
الجزيرة
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