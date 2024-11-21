سلاح البحرية الأمريكي يحصل على سفينة صاروخية جديدة

الوكيل الإخباري- أعلن موقع Armyrecognition أن سلاح البحرية في الجيش الأمريكي تسلّم سفينة صاروخية جديدة.



وجاء في منشور للموقع: "خلال احتفالية أجريت في بوسطن بماساتشوستس، تسلّم سلاح البحرية الأمريكي سفينة LCS-27 Nantucket الصاروخية الجديدة من فئة Freedom، تتميز هذه السفينة بحصولها على منظومات NSM القادرة على إطلاق صواريخ مضادة للسفن والأهداف البحرية".

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وأشار الموقع إلى أن منظومات NSM الصاروخية التي حصلت عليها "LCS-27" ستمنح السفينة قدرات قتالية ممتازة وتجعلها أداة حربية مناسبة للمعارك الحديثة.



بدأ تطوير هذه السفينة في أكتوبر 2019، وأنزلت إلى المياه أول مرة في أغسطس 2021، وكان من المفترض أن يتم تسليمها لسلاح البحرية الأمريكي العام الماضي، لكن عملية التسليم أجّلت حتى العام الجاري.



ويبلغ طول السفينة 115.3 م، وعرضها 17.5 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 2862 طنا، كما يمكنها الحركة بسرعة 30 عقدة بحرية، وقطع 4500 ميل بحري في كل مهمة، وتضم منظومة تسليحها مدافع من عيار 57 ملم، ورشاشات من عيار 12،7 ملم، وأنظمة صاروخية مضادة للأهداف البحرية والجوية والبرية، كما يمكنها حمل مروحيتين من نوع MH-60R/S ودرونات من نوع MQ-8.