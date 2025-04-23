سلاح البحرية الأمريكي يحصل على غواصات مسيّرة جديدة

الوكيل الإخباري- ذكر موقع Naval Today أن سلاح البحرية في الجيش الأمريكي تسلّم غواصتين مسيرتين جديدتين من نوع Lionfish.

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وجاء في منشور على الموقع: "تسلّمت البحرية الأمريكية أول غواصتين مسيرتين من نوع (Lionfish) من شركة بناء السفن الأمريكية (Huntington Ingalls Industries)".



وأشار الموقع إلى أن الغواصتين الجديدتين تُعتبران نسختين مطورتين عن غواصات (REMUS 300) المسيرة متعددة الاستخدامات، والتي تم تطويرها في إطار برنامج يتعاون فيه سلاح البحرية الأمريكي مع مكتب الابتكار التابع لوزارة الدفاع الأمريكية.



تم تصميم غواصات Lionfish المسيّرة للقيام بمهام حربية تحت الماء ذات أهمية بالغة، بما في ذلك مهمات مكافحة الألغام البحرية، ومهام الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع العسكري، ومهام الحرب الإلكترونية مهمات مكافحة الغواصات.



وكانت شركة Huntington Ingalls Industries قد وقعت عام 2023 عقودا مع وزارة الدفاع الأمريكية لبناء وتطوير هذه الغواصات المسيّرة في منسأة Uncrewed Systems التابعة لها، ومن المتوقع أن يتم توسيع العقود لتقوم الشركة بتطوير 200 غواصة من هذا النوع، وقد تتجاوز قيمة الصفقة 347 مليون دولار.



وتجدر الإشارة إلى أن Uncrewed Systems كانت قد اختبرت في فبراير الماضي أيضا غواصات مسيّرة جديدة من فئة MUUV، تعتبر نسخا مطوّرة عن غواصات REMUS 300.