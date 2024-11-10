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سلاح الجو الأمريكي والبريطاني يشن 3 غارات عنيفة على صنعاء

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 10-11-2024 06:23 ص

الوكيل الإخباري-   شنت الولايات المتحدة وبريطانيا سلسلة من الغارات الجوية على المنشآت العسكرية التابعة لحركة "أنصار الله" (الحوثيين) في العاصمة اليمنية صنعاء.

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وقال المصدر لوكالة "تاس": "إن القوات الجوية الأمريكية والبريطانية نفذت ثلاث ضربات على صنعاء مساء السبت."


وأضاف: "استهدفت القوات الجوية الأمريكية والبريطانية القواعد العسكرية ومستودعات الأسلحة في عدة مناطق من المدينة."


وجاءت الغارة بعد يوم من إعلان الحوثيين لأول مرة إطلاق صاروخ "فلسطين 2" الذي تفوق سرعته سرعة الصوت على قاعدة عسكرية إسرائيلية في صحراء النقب.


وقالت القوات المسلحة التابعة للحوثيين في بيان: "إنها نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت قاعدة "نيفاتيم" الجوية في منطقة النقب جنوبي فلسطين المحتلة بصاروخ باليستيّ فرط صوتي "فلسطين 2" وحقق هدفه."


وتشن حركة "أنصار الله" الحوثية منذ نوفمبر الماضي هجمات بحرية تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، إسناداً للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

 
gnews

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