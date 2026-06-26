الجمعة 2026-06-26 06:09 م

سلاح الجو الأمريكي يطلق مشروع صاروخ يصل مداه إلى 1850 كيلومتراً

سلاح الجو الأمريكي يطلق مشروع صاروخ يصل مداه إلى 1850 كيلومتراً
سلاح الجو الأمريكي يطلق مشروع صاروخ يصل مداه إلى 1850 كيلومتراً
 
الجمعة، 26-06-2026 05:48 م
الوكيل الإخباري-   بدأت القوات الجوية الأمريكية بتطوير سلاح بعيد المدى يُطلق من الجو (AFLRW) من فئة "جو-أرض" و"جو-جو" بمدى يصل إلى 1000 ميل بحري (1852 كيلومتراً).اضافة اعلان


جاء ذلك حسب ما نشرته وكالة نوفوستي بعد مراجعة وثائق المناقصات على موقع المشتريات الحكومية الأمريكية.

وجاء في الوثائق: "يهدف برنامج (AFLRW) إلى تطوير الجيل القادم من نماذج الأسلحة عالية الدقة والجوية التمركز والبعيدة المدى... ويمكن بموجب هذا البرنامج اختيار عدة متعاقدين لتطوير تعديلات تشمل فئتي (جو-جو) و(جو-سطح) على حد سواء.. وسيكون لكلا المتغيرين حد أدنى للمدى التشغيلي يبلغ ألف ميل بحري".

وعلاوة على ذلك، وفقاً للوثيقة، في المرحلة الأولية من تحقيق الجاهزية التشغيلية، ستُعطى الأولوية لفئة "جو-جو".

وبحسب الوثيقة، سيُعقد مدير التسليح بالقوات الجوية الأمريكية "يوم الصناعة" المغلق يومي 25 و26 أغسطس في قاعدة إيغلين الجوية بولاية فلوريدا، وذلك لإطلاع المتعاقدين المحتملين بالتفصيل على متطلبات الأسلحة الجديدة.

من جانبها، ذكرت مجلة (Air and Space Forces) الأمريكية أن الولايات المتحدة تباشر بالفعل تطوير صاروخ كروز آخر من طراز AGM-181A LRSO - (Long-Range Standoff Weapon / سلاح المواجهة بعيد المدى). ويتم تطوير هذه الذخيرة، التي يصل مداها التدميري إلى 1.5 ألف ميل (نحو 2.4 ألف كيلومتر)، لصالح القاذفات الاستراتيجية من طرازي (B-52 Stratofortress) و(B-21 Raider) المستقبلية، وذلك لشن ضربات ضد أهداف برية وبحرية.

ولا توجد أرقام رسمية معلنة حتى الآن بشأن الكلفة التقديرية لمشروع (AFLRW)، لكن يُصنَّف هذا الصاروخ ضمن فئة الأسلحة الفتاكة والمتطورة للغاية (Exquisite Weapons)، وهي فئة لا تُمنح فيها الأولوية لخفض التكاليف بقدر التركيز على المدى والتكنولوجيا.
 
 


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