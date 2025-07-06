سلاح الجو الأمريكي يعترض طائرة فوق نادي ترامب للغولف

الوكيل الإخباري- أقلعت مقاتلات سلاح الجو الأمريكي أمس السبت، 5 يوليو الحالي بعد دخول طائرة مدنية المجال الجوي المحظور فوق نادي الغولف في بيدمنستر بولاية نيو جيرسي، حيث كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متواجدا.



وقالت القيادة المشتركة للدفاع الجوي لأمريكا الشمالية (نوراد) في البيان إن المقاتلات "قامت باعتراض طائرة مدنية اخترقت المجال الجوي المؤقت المحظور فوق بيدمنستر".



وقد شهدت المنطقة سابقا عدة انتهاكات مماثلة. وأوضح العسكريون أن الطائرة المدنية "تم توجيهها بأمان إلى خارج المنطقة".

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وكان ترامب قد وصل سابقا إلى نادي الغولف المذكور الذي يمتلكه. ولا يوجد في جدول الرئيس الأمريكي أي فعاليات عامة في ذلك الوقت. ويقضي الرئيس الأمريكي عادة عطلات نهاية الأسبوع في نادي الجولف هذا.

RT