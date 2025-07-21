سلاح الجو الإسرائيلي يشن غارات على الحديدة في اليمن

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه "قصف وفكّك بُنى تحتية عسكرية تابعة للحوثيين في ميناء الحديدة"، مُبينًا أن "الأهداف التي تم استهدافها شملت آليات هندسية كانت تُستخدم لإعادة تأهيل بنية الميناء، وحاويات وقود، وسفنًا بحرية استُخدمت في أنشطة عسكرية وعمليات هجومية ضد دولة إسرائيل، وسفنًا أخرى في المنطقة البحرية المحاذية للميناء، بالإضافة إلى بُنى تحتية وصفها بالإرهابية يستخدمها الحوثيون".
وأوضح الجيش الإسرائيلي أن "الميناء كان يُستخدم، من بين أمور أخرى، لنقل أسلحة من النظام الإيراني، تُستغل لاحقًا من قبل الحوثيين لتنفيذ هجمات ضد إسرائيل وحلفائها"، مؤكدًا أن لديه معلومات حول "محاولات متواصلة من جانب الحوثيين لإعادة بناء البنية التحتية المخصصة لتنفيذ عمليات في الميناء، وأنه تم استهداف المكونات التي تُستخدم لدعم تلك الجهود".
وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن نظام الحوثيين يستغل المنطقة البحرية لتنفيذ أعمال عدائية ضد السفن المارة والتجارة البحرية العالمية. وقال إن الأهداف التي تم قصفها تُبيّن كيف يستخدم الحوثيون منشآت مدنية لأغراض عسكرية وهجومية.
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