سلام: الجيش اللبناني سيبدأ الانتشار في "مناطق تجريبية" في الجنوب

وقال سلام في كلمة تلاها وزير الإعلام بول مرقص، إن "الخطوة المقبلة عملية وملموسة: انتشار الجيش اللبناني في مناطق تجريبية كمرحلة أولى، وهو ما لا يسقط حقّنا بالانسحاب الكامل، بل يقربنا منه".
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