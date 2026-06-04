سلام: الجيش اللبناني سيبدأ الانتشار في "مناطق تجريبية" في الجنوب

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، الخميس، أن الجيش سيبدأ الانتشار في "مناطق تجريبية" في الجنوب، بعد يوم على اتفاق بين إسرائيل ولبنان في واشنطن على تطبيق وقف لإطلاق النار.

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