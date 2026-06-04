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سلام: الجيش اللبناني سيبدأ الانتشار في "مناطق تجريبية" في الجنوب

رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام
نواف سلام
 
الخميس، 04-06-2026 05:55 م

الوكيل الإخباري-   أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، الخميس، أن الجيش سيبدأ الانتشار في "مناطق تجريبية" في الجنوب، بعد يوم على اتفاق بين إسرائيل ولبنان في واشنطن على تطبيق وقف لإطلاق النار.

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وقال سلام في كلمة تلاها وزير الإعلام بول مرقص، إن "الخطوة المقبلة عملية وملموسة: انتشار الجيش اللبناني في مناطق تجريبية كمرحلة أولى، وهو ما لا يسقط حقّنا بالانسحاب الكامل، بل يقربنا منه".

 
 


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