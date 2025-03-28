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سلام يطالب الجيش اللبناني بالتحقيق في إطلاق صواريخ من جنوبي البلاد

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أرشيفية
 
الجمعة، 28-03-2025 03:11 م

الوكيل الإخباري- حذّر رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام مجدداً من تجدد العمليات العسكرية على الحدود اللبنانية الجنوبية.

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وجدد تأكيد تمسك لبنان الكامل بتطبيق القرار الأممي رقم 1701، وبترتيبات وقف الأعمال العدائية، وأن الجيش اللبناني وحده المسؤول عن حماية الحدود، وأن الدولة اللبنانية هي صاحبة قرار الحرب والسلم حصراً.


وأشار مكتب رئيس الحكومة في بيان، إلى أن سلام اتصل بقائد الجيش العماد رودولف هيكل، للاطلاع على حقيقة الوضع في الجنوب، وطلب منه التحرك السريع لإجراء التحقيقات اللازمة لكشف الجهات التي تقف خلف العملية اللامسؤولة في إطلاق الصواريخ، التي تهدد أمن لبنان واستقراره.


وبحسب البيان، "فقد طالب الرئيس سلام بتكثيف الجهود للتحري عن الفاعلين وتوقيفهم وإحالتهم إلى القضاء المختص"، مشددًا على ضرورة منع تكرار مثل هذه الأفعال العبثية، مع التأكيد على وجوب استكمال الإجراءات التي يتخذها الجيش اللبناني لحصر السلاح بيد الدولة".


وأشار البيان إلى أن سلام أجرى سلسلة اتصالات بمسؤولين عرب ودوليين من أجل ممارسة أقصى الضغوط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المتكررة.

 

بترا

 
gnews

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