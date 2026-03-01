الإثنين 2026-03-02 01:36 ص

سلسلة انفجارات عنيفة في القدس

سلسلة انفجارات عنيفة في تهز القدس
سلسلة انفجارات عنيفة في تهز القدس
 
الأحد، 01-03-2026 11:55 م
الوكيل الإخباري-   سُمع دوي انفجارات عنيفة في القدس المحتلة ليل الأحد، نتيجة القصف الإيراني على إسرائيل ردا على هجماتها لطهران ، وفق وسائل اعلام عالمية . اضافة اعلان
 
 


gnews

أحدث الأخبار

جامعة الدول العربية

عربي ودولي جامعة الدول العربية تدين استهداف إيران لدول عربية

الأمن العام

أخبار محلية وفاة حدث إثر تعرضه للضرب على يد والده في لواء الرصيفة

الدفاع المدني

خاص بالوكيل 8 إصابات بحادث سير في شارع الأردن - فيديو

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يتوقع أن يستمر الهجوم على إيران "أربعة أسابيع أو أقل"

دول التعاون الخليجي

عربي ودولي وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي يدينون الاعتداءات الإيرانية على دولهم

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: الولايات المتحدة ستثأر لقتلاها وعلى الحرس الثوري إلقاء السلاح

اختفاء شابة في نعيمة بإربد وعائلتها تناشد المساعدة بالعثور عليها

خاص بالوكيل اختفاء شابة في نعيمة بإربد وعائلتها تناشد المساعدة بالعثور عليها

مبنى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الخارجية تستدعي القائم بأعمال السفارة الإيرانية وتوجّه احتجاجًا شديد اللهجة



 






الأكثر مشاهدة