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سلسلة غارات إسرائيلية تستهدف مناطق في جنوب لبنان

غارة إسرائيلية
غارة إسرائيلية
الخميس، 02-01-2025 09:52 م
الوكيل الإخباري-   استهدفت سلسلة غارات إسرائيلية، مساء الخميس، مناطق في جنوبي لبنان، وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.اضافة اعلان


وقالت الوكالة، إن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار قرابة السابعة وخمس دقائق مساء، مستهدفا منطقة البريج عند الاطراف الشمالية لمنطقة إقليم التفاح، بصاروخي جو - أرض أحدث انفجارهما دويا تردد في منطقتي اقليم التفاح والنبطية.

وأكدت أن العدوان الجوي هو الأول الذي تتعرض له منطقة إقليم التفاح منذ وقف إطلاق النار في تشرين الثاني الماضي.

وأضافت أن غارة معادية استهدف المنطقة الواقعة بين زحلتا وجباع، فيما استهدفت غارة أخرى مرتفعات الريحان - جبل الزغرين.

وأشارت إلى أن القوات الاسرائيلية قامت بعملية تمشيط لمدينة بنت جبيل بالرشاشات الثقيلة، من موقعه عند أطراف بلدة مارون الراس.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم ودمر منصات إطلاق صواريخ متوسطة المدى في موقع عسكري لحزب الله بجنوب لبنان.
 
gnews

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