سلسلة غارات إسرائيلية على جنوب لبنان تزامنا مع استمرار مفاوضات روما

الوكيل الإخباري- شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات ليلا على بلدتين في جنوب لبنان، أحداهما شملها إنذار إخلاء للسكان، في وقت أعلن جيش الاحتلال الخميس مقتل جنديين، في تصعيد يتزامن مع عقد البلدين جولة مفاوضات في روما.

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