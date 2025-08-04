الإثنين 2025-08-04 02:43 م
 

سلطات تشيلي تعلن العثور على جثث جميع العمال المفقودين جراء انهيار نفق داخل منجم للنحاس

علم تشيلي
علم تشيلي
 
الإثنين، 04-08-2025 05:51 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن مسؤولون في تشيلي الأحد، عن انتهاء عملية البحث عن ناجين بعد انهيار نفق داخل أكبر منجم نحاس في العالم، وذلك في أعقاب العثور على جثة آخر عامل مفقود.اضافة اعلان


وأكد أكيليس كوبيلوس، المدعي العام لمنطقة أوهيغينز في تشيلي، للصحفيين أنه تم العثور على جثث العمال الخمسة المفقودين.

ووقع الحادث بعد ظهر الخميس في منجم "إل تينينتي" للنحاس إثر "هزة أرضية" بلغت قوتها 4.2 درجات ولا يزال سببها قيد التحقيق لمعرفة ما إذا كان طبيعيا أو ناتجا من عمليات حفر.

وكانت شركة "كوديلكو" الحكومية للتعدين أعلنت الأحد العثور على جثتي عاملين على عمق 1200 متر.

وشارك 100 عنصر إنقاذ على الأقل في عمليات البحث داخل المنجم الذي يضم 4500 كيلومتر من الأنفاق تحت الأرض.

وزار الرئيس غابرييل بوريك أقارب عمال المنجم المفقودين السبت، ووعدهم باستكمال عمليات البحث.

وعُلّق العمل في المنجم الذي ينتج 356 ألف طن من النحاس سنويا، أي ما يعادل 6,7% من إنتاج تشيلي.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

الكرك

أخبار محلية دورة تدريبية حول كفاءة استخدام المياه لمزارعي الكرك

مستشفى

أخبار محلية إجراء عملية جراحية معقدة الأولى من نوعها لطفل بمستشفى الملك المؤسس

بربربر

فيديو منوع تالا صفوان ترد بحزن بعد هجوم صديقتها نانا وتكشف صدمتها من الخيانة

قل

فيديو منوع امرأة تسرق تاجًا ذهبياً بقيمة 250 ألف ليرة تركية لتجنب إحباط صديقها

قفل

فيديو منوع لعبة تركيب الأشكال ثلاثية الأبعاد من تصميم الفنان الرقمي جيسي ريتشاردز

يبر

فيديو منوع شاب يوثق ردة فعل أخيه المصاب بفوبيا المرتفعات على التلفريك

ل

المرأة والجمال كيف تختارين شكل الأظافر المناسب حسب شكل يديك؟

رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي

أخبار محلية العيسوي يلتقي وفد الشبكة العربية للإبداع والابتكار



 
 





الأكثر مشاهدة