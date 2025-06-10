سلطات كاليفورنيا تطلب من المحكمة منع نشر القوات العسكرية في لوس أنجلوس

وقال حاكم الولاية غافين نيوسوم: "إرسال عناصر متمرسين بالقتال الحربي إلى الشوارع أمر غير مسبوق؛ ويهدد جوهر ديمقراطيتنا" مضيفا أن "دونالد ترامب يتصرف كطاغية وليس كرئيس. نطلب من المحكمة تعطيل هذه الممارسات المخالفة للقانون فورا".
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