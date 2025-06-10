الثلاثاء 2025-06-10 11:39 م
 

سلطات كاليفورنيا تطلب من المحكمة منع نشر القوات العسكرية في لوس أنجلوس

اشتباكات بين ضباط شرطة ومتظاهرين خلال احتجاجات عقب عمليات الهجرة الفيدرالية في لوس أنجلوس
اشتباكات بين ضباط شرطة ومتظاهرين خلال احتجاجات عقب عمليات الهجرة الفيدرالية في لوس أنجلوس
 
الثلاثاء، 10-06-2025 10:59 م
الوكيل الإخباري-   طلبت سلطات ولاية كاليفورنيا الثلاثاء من القضاء إصدار مذكرة لمنع نشر القوات العسكرية في شوارع لوس أنجلوس بعدما أرسل الرئيس دونالد ترامب مشاة البحرية والحرس الوطني عقب اندلاع احتجاجات على خلفية حملة ضد المهاجرين.اضافة اعلان


وقال حاكم الولاية غافين نيوسوم: "إرسال عناصر متمرسين بالقتال الحربي إلى الشوارع أمر غير مسبوق؛ ويهدد جوهر ديمقراطيتنا" مضيفا أن "دونالد ترامب يتصرف كطاغية وليس كرئيس. نطلب من المحكمة تعطيل هذه الممارسات المخالفة للقانون فورا".
 
gnews

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