سلطان عمان يبحث مع عراقجي جهود إنهاء المواجهة بين طهران وواشنطن

الوكيل الإخباري- بحث سلطان عمان هيثم بن طارق مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في مسقط اليوم التطورات الإقليمية، وجهود الوساطة لإنهاء المواجهة بين طهران وواشنطن.



أعرب الوزير عراقجي عن شكر إيران لمواقف سلطنة عُمان الداعمة لجهود الحوار وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، خاصة في خضم التحديات الإقليمية الراهنة.



وجاء في بيان وزارة الخارجية العمانية: "استقبل السلطان هيثم بن طارق في قصر البركة العامر، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وجرى خلال المقابلة التشاور حول مستجدات الأوضاع في المنطقة، وجهود الوساطة والمساعي الرامية إلى إنهاء النزاعات، حيث اطّلع السلطان على وجهات نظر الجانب الإيراني حيال تلك التّطورات".



وأضاف البيان: "واستمع الوزير عراقجي إلى رؤية سلطان عمان بشأن سُبل الدّفع بهذه الجهود بما يعزز فرص التوصل إلى حلول سياسية مستدامة ويحد من تداعيات الأزمات على شعوب المنطقة، وأكد سلطان عمان أهمية تغليب لغة الحوار والدّبلوماسية في معالجة القضايا، بما يُسهم في ترسيخ دعائم السلام".

واختتم البيان: "من جانبه أعرب وزير الخارجية الإيراني عن تقدير بلاده لمواقف سلطنة عُمان في دعم جهود الحوار وتعزيز مساعي الأمن والاستقرار في المنطقة، خاصة في ظل التحدّيات الإقليمية الراهنة".



وذكرت وكالة "مهر" الإيرانية امس السبت، أن الوزير عراقجي سيعود من مسقط إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد مجددا قبل سفره إلى العاصمة الروسية موسكو.